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Тіна Кароль захопила знімком без фільтрів і макіяжу

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / harpersbazaar

Українська співачка Тіна Кароль довела, що не соромиться показати себе шанувальникам такою, якою вона є насправді.

35-річна артистка опублікувала чесне фото, на якому зображена без грама косметики на обличчі.

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Відповідний кадр знаменитість розмістила на офіційній сторінці в Facebook. "Люблю ранок", - лаконічно підписала знімок зірка. На фото Тіна відображена в шапці і без звичної червоної помади. Більшість фанатів захопилися тим, як виглядає співачка без макіяжу і оцінили її природну красу. Також знайшлися і ті, які написали, що не впізнали артистку на фото, зазначивши, що красу роблять гроші.

"Така як всі, ось що робить макіяж", "Нічим не відрізняється від інших, красу роблять гроші", "Це хто?", "Зовсім не така, як на сцені", – пишуть фоловери.

Тіна Кароль захопила знімком без фільтрів і макіяжу - фото 404231

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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