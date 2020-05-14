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Лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко вперше стала мамою: відоме ім'я малюка
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У фронтвумен українського гурту ONUKA Нати Жижченко та її чоловіка, продюсера та музиканта Євгена Філатова, відомого під псевдо The Maneken, народився первісток. Дивіться зворушливі фото новоспечених батьків та малюка.
Ната Жижченко тримала свою вагітність у таємниці, тож новина про народження дитини стала для її шанувальників несподіванкою. Новоспечена мама поділилась радісною звісткою на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши ніжне чорно-біле фото.
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На знімку ONUKA з чималим животиком тримає собачку, а Євген Філатов її обіймає. "Сьогодні нас вже четверо", – підписала чуттєву світлину зірка. У коментарях Ната також розсекретила, що в неї народився син. Свого первістка пара назвала Олександром.
The Maneken подякував коханій за сина та оприлюднив фото із малюком. "Філатов Олександр Євгенович", – лаконічно написав він.
Вітаємо зіркову пару із народженням малюка! Здоров'я та радості усій родині!
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