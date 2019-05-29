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Володимир Зеленський ЗНО

Тіна Кароль зачарувала глибоким декольте і природною красою

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Тіна Кароль без звичної червоної помади - фото 1
Тіна Кароль без звичної червоної помади / instagram

Співачка Тіна Кароль, яка захопила своїх шанувальників сміливим фото в білизні, знову нарвався на компліменти.

Цього разу фоловерів зачарувала природна краса співачки. На знімку, опублікованому в її мікроблозі, Тіна Кароль відображена без звичної червоної помади і з недбалою зачіскою.

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Автором ніжного кадру стала відома фешн-фотограф Анна Гончарова. "В очах потонути можна", "Неймовірна", "Така ніжна", "Це не законно вбивати нас своєю красою", "Тіна, слів не можу підібрати", "Без нафарбованих вій, ти як дитинка, ну така мила", "Неземна краса", – захоплюються фанати.

Днями Тіна показала ще одне спокусливе фото. На фотографії вона позує в незвичному образі. Для фотосесії Тіна Кароль навіть оголила деякі частини тіла, але при цьому залишила місце для фантазій.

Читайте також: Тіна Кароль похвалилася ідеальною фігурою: спекотний кадр

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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