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Тіна Кароль похвалилася ідеальною фігурою: спекотний кадр

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Артистка не підписала свою фотографію - фото 1
Артистка не підписала свою фотографію / Twitter

Співачка Тіна Кароль показала кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. Просто помилуйтеся!

Популярна українська співачка Тіна Кароль часто ділиться з шанувальниками в соціальній мережі Instagram новими фотографіями і подробицями творчого життя. Також в мережі є кілька фан-сторінок артистки, на яких часто з'являються її фото.

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На фотографії, яка з'явилася в записі зірки, вона позує в незвичному образі. Для фотосесії Тіна Кароль навіть оголила деякі частини тіла, але при цьому залишила місце для фантазій. На ній вогненно-червоне плаття, яке підкреслило ідеальну фігуру і всі вигини тіла. Волосся зірки красиво укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

Артистка не підписала свою фотографію, залишила лише кілька хештегів і зазначила сторінку фотографа. Шанувальники не залишилися байдужі і засипали компліментами нову фотографію Тіни.

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