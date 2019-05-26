Тіна Кароль похвалилася ідеальною фігурою: спекотний кадр

Співачка Тіна Кароль показала кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. Просто помилуйтеся!

Популярна українська співачка Тіна Кароль часто ділиться з шанувальниками в соціальній мережі Instagram новими фотографіями і подробицями творчого життя. Також в мережі є кілька фан-сторінок артистки, на яких часто з'являються її фото.

І ще: Зірковий Happy End: Весілля Насті Каменських і Потапа, а також фінал Холостяка

На фотографії, яка з'явилася в записі зірки, вона позує в незвичному образі. Для фотосесії Тіна Кароль навіть оголила деякі частини тіла, але при цьому залишила місце для фантазій. На ній вогненно-червоне плаття, яке підкреслило ідеальну фігуру і всі вигини тіла. Волосся зірки красиво укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

Артистка не підписала свою фотографію, залишила лише кілька хештегів і зазначила сторінку фотографа. Шанувальники не залишилися байдужі і засипали компліментами нову фотографію Тіни.

Читайте також: Тіна Кароль підкорила фанатів одним лише поглядом