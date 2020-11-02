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Тіна Кароль вразила своїм хеловінським образом на Танцях з зірками

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Українська поп-діва та телеведуча шоу Танці з зірками Тіна Кароль під час десятого прямого ефіру проєкту, який був присвячений Хеловіну, з'явилася у незвичному і навіть шокуючому образі – зірка "постаріла" буквально на очах!

Так, Тіна Кароль показала зблизька загримоване обличчя – робота візажистів вражає реалістичністю деталей. Свій образ красуня доповнила ефектним нарядом. Комплектом чорного кольору, що складається з топа і облягаючої спідниці з пікантним розрізом.

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Особливо увагу привертають блискучі сітчасті колготи – на них сяє 14 4000 каменів Swarovski. Взуття – витончені замшеві туфельки з ремінцем навколо щиколотки і оригінально оформленим каблуком та носком.

"Дід Юра і майже бабуся Тіна. Танцювальний Хеловін", – йдеться у підписі до кадру.

Тіна Кароль вразила своїм хеловінським образом на Танцях з зірками - фото 433187

Тіна Кароль вразила своїм хеловінським образом на Танцях з зірками - фото 433188

Тіна Кароль вразила своїм хеловінським образом на Танцях з зірками - фото 433189

Тіна Кароль вразила своїм хеловінським образом на Танцях з зірками - фото 433190

Тіна Кароль вразила своїм хеловінським образом на Танцях з зірками - фото 433191

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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