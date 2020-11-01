Леся Нікітюк спокусила мережу апетитними формами в образі сексуальної відьмочки на Хеловін

Українська шоувумен Леся Нікітюк ніколи не упускає можливості повеселитися. А Хеловін став черговим ідеальним приводом, аби покрасуватися у незвичному образі. Зірка вирішила вкотре зробити ставку на свою розкішну фігуру і не прогадала.

Так, Леся Нікітюк одягла чорну сукню з корсетом і пишною спідницею. Такий наряд підкреслив її спокусливі форми і тендітні плечі. А завдяки вмінню ефектно позувати – і стрункі ноги. На додаток до вбрання вона підібрала обруч у чорно-помаранчевих тонах наймоторошнішого свята року, а також кольє і браслети.

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Образ вийшов спокусливим і гармонійним, і фанати не могли не відзначити це у коментарях, засипавши телеведучу компліментами.

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