Наталя Могилевська у сукні з глибоким декольте вразила шанувальників

Українська співачка Наталя Могилевська обожнює змінювати образи і перевтілюватися і на сцені, і в житті. Зірка активно та регулярно ділиться з шанувальниками ефектними знімками, часто – пікантними. І крайній кадр – не виняток.

Так, цього разу Наталя Могилевська опублікувала в Instagram фото у стильному платті-халаті з відвертим декольте, яке прикривають прикраси. Золоті кулони відмінно поєднуються з новим кольором волосся. Артистка перебуває у піднесеному настрої і радісно посміхається на камеру.

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"А ви готуєтеся до Хелловіну? Обожнюю приміряти образи. Особливо – характерні. Настрій у мене сьогодні грайливий. Передчуваю, що вихідні будуть яскраві і насичені", – написала Наталя під гарячими знімками.

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