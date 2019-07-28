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Тіна Кароль вразила фанів сексуальними вигинами: гаряче фото

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників новим знімком, на якому позувала в дуже відвертому образі. Фанати артистки були в захваті від спокусливого кадру.

Так, поп-діва сфотографувалася в короткому звабливому топі і трусах з високою талією, продемонструвавши струнку фігуру. При цьому Тіна Кароль показала сексуальні вигини, позувавши у профіль до камери. Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Пікантний кадр 34-річної Тіни викликав захват шанувальників. Вони засипали зірку компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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