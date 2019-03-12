Тіна Кароль вразила чуттєвим образом для Vogue

Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників серією нових фото, на яких вона постає в дуже чуттєвих образах.

На першому опублікованому в Instagram знімку поп-діва з'явилася в нюдовом напівпрозорому платті і розмальованому тренчі. Наряд вигідно підкреслив груди і стрункі ніжки артистки.

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Доповнила образ Тіна яскраво-червоною помадою і розпущеним волоссям, спадаючим хвилями. На другому фото, з фотосесії для Vogue, Тіна Кароль позує у стриманій білій сукні з відкритими плечима. Волосся співачки зібране. У коментарях більшість фоловерів захопилися знімками Тіни Кароль: "Неземна краса", "Красива", "Вау".

А ще днями Тіна Кароль захопила шанувальників новим фото, на якому вона похвалилася пишними грудьми. Більшість фоловерів звернули увагу саме на бюст артистки.

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