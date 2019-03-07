Тіна Кароль показала пишні груди в Instagram

Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників новим фото, на якому вона похвалилася пишними грудьми.

Більшість фоловерів звернули увагу саме на бюст артистки.

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На опублікованому в Instagram знімку поп-діва з'явилася в міні-спідниці цікавого крою кольору морської хвилі, гірчичному топі з глибоким декольте і піджаку в чорно-білу смужку. Доповнила образ артистка масивними сережками, яскраво-червоною помадою і розпущеним волоссям, спадаючим хвилями.

У коментарях більшість шанувальників захопилися знімком Тіни Кароль, багато хто звернув увагу на пишні груди співачки: "Красива", "Яка ж тут класна і крута", "Тіна, вибачте за питання, а груди ваші або штучні?", "Груди супер".

Кароль захопила шанувальників новим фото

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