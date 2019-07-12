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Тіна Кароль в короткому топі без білизни викликала фурор в мережі: гаряче фото

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним знімком, на якому позувала в дуже відвертому образі. Підписники сексуальної артистки були у захваті від сміливого фото красуні.

Так, поп-діва Тіна Кароль сфотографувалася в короткому топі на голе тіло, під яким, очевидно, немає білизни. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Шанувальники 34-річної Тіни бурхливо відреагували на гарячий знімок. Більшість з них були у захват від спокусливого кадру, багато відмітили сексуальність Тіни.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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