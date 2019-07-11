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Регіна Тодоренко вперше показала фото з весілля
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Українська співачка Регіна Тодоренко і її коханий Влад Топалов офіційно оформили стосунки. Зоряна пара влаштувала розкішне весілля в Сорренто. Дивіться фото та відео з урочистості!
Телеведуча опублікувала два фото в різних весільних сукнях і аксесуарах. Крім того, на одному кадрі ми бачимо на нареченій фату, на іншому ж Тодоренко позує без неї.
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"Моє плаття розробляли нереальні майстри зі швидкістю світла, оскільки часу було всього три тижні, що нетипово для наречених, адже зазвичай ми все плануємо за півроку-рік! Але це не про мене. По-моєму, вийшло казково красиво! Я відчувала себе Джульєттою в своєму весільному платті", – розповіла Регіна.
До слова, триденне свято було практично секретним, гостям навіть заборонили знімати наречену і викладати її фото в мережу.
Нагадаємо, свої стосунки Регіна Тодоренко і російський співак Влад Топалов узаконили ще в жовтні минулого року, а цього літа вирішили відзначити цю подію в колі друзів. Весілля пара відсвяткувала в Сорренто (Італія). Пишна урочистість тривала три дні, після чого пара вирушила в романтичну подорож.
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