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Лише у футболці: Надя Дорофєєва вразила ефектним образом

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / Instagram

Надя Дорофєєва продовжує радувати шанувальників своїми яскравими і стильними образами. Українська виконавиця керує своїм концепт-магазином, де пропонує одяг корейських брендів. Звичайно ж, Дорофєєва виступає і в ролі моделі свого магазину.

Так на своїй сторінці в Instagram Дорофєєва опублікувала цілу серію ефектних знімків, на яких позує в неймовірно яскравому образі. На співачці дуже об'ємне плаття-футболка кислотно-жовтого відтінку. На футболці бачимо кумедний мультяшний принт. Свій образ красуня доповнила масивними білими кросівками.

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Не менш оригінальною і молодіжною вийшла і зачіска виконавиці. Волосся заплетене в дрібні косички А в косичках є металеві кільця – це ще один ультра тренд зачісок цього літа.

Лише у футболці: Надя Дорофєєва вразила ефектним образом - фото 340274

Лише у футболці: Надя Дорофєєва вразила ефектним образом - фото 340275

Лише у футболці: Надя Дорофєєва вразила ефектним образом - фото 340276

Лише у футболці: Надя Дорофєєва вразила ефектним образом - фото 340277

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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