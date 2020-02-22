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Тіна Кароль у шовковій сукні підкорила мережу

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / harpersbazaar

Співачка Тіна Кароль здивувала фанатів своїми талантами, примірявши розкішний, жіночний образ.

Відома українська співачка, тренер шоу Голос країни Тіна Кароль обожнює тішити фанатів новими знімками в Instagram.

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Знаменитість похвалилася несподіваним ніжним образом, інтригуючи своїм Ювілейним туром. Так, артистка приміряла жіночне шовкове плаття перлового кольору, захопивши шанувальників не тільки танцями на сцені, але і грою на баяні, що стало для багатьох несподіванкою.

Фоловери засипали свого кумира компліментами в коментарях. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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