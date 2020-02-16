Тіна Кароль розбурхала шанувальників екстремальним декольте: гаряче фото

Українська спокуслива поп-діва Тіна Кароль часто радує шанувальників доволі відвертими та пікантними образами. При цьому співачка вміє підкреслити свою жіночність та сексуальність. І цього разу зробила фанам особливий подарунок, поділившись в мережі черговим спекотним фото.

Так, Тіна Кароль побувала у Львові, де влаштувала автограф-сесію в рамках промокампанії духів власного бренду. Атмосферні кадри із зустрічі вона показала на своїй сторінці в Instagram, викликавши хвилю захоплення своїм вбранням.

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Красуня позувала в ефектному червоному платті, яке підкреслило всі вигини її витонченої фігури. Провокаційною родзинкою образу є дуже глибокий виріз в районі декольте, що дозволяє помилуватися пишним бюстом знаменитості.

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