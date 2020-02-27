Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Євробачення

Тіна Кароль спокусила шанувальників знімком у ліжку

  • 69
Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Зваблива українська поп-діва Тіна Кароль часто радує своїх підписників в Instagram сміливими образами та пікантними фотосесіями. Цей раз – також не виключення. Своїм томним поглядом красуня заставляє серце битися частіше. Ти оціниш!

Так, Тіна Кароль поділилася з шанувальниками свіжим спокусливим знімком. На ньому спокуслива артистка позувала у білій подовженій сорочці на білосніжних простирадлах, зачаровуючи підписників поглядом.

І ще: Наталя Могилевська вразила несподіваною зміною іміджу: фотофакт

Користувачі мережі, у свою чергу, відзначили ніжність і жіночність знімка. Вони порівняли співачку з дорогоцінним рідкісним металом, яким хочуть володіти більшість, але не всім він доступний. Сама ж зірка вирішила ніяк не коментувати кадр.

Читайте також: Настя Каменських завела мережу грайливими танцями

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 наймилозвучніших слів в українській мові, які ми рідко вживаємо
  • 21 лютого, 14:00
  • 24475
Історія успіху компанії BlackBerry: найцікавіше про виробника легендарних телефонів
  • 24 лютого, 11:00
  • 647
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2127117
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз