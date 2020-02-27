Тіна Кароль спокусила шанувальників знімком у ліжку

Зваблива українська поп-діва Тіна Кароль часто радує своїх підписників в Instagram сміливими образами та пікантними фотосесіями. Цей раз – також не виключення. Своїм томним поглядом красуня заставляє серце битися частіше. Ти оціниш!

Так, Тіна Кароль поділилася з шанувальниками свіжим спокусливим знімком. На ньому спокуслива артистка позувала у білій подовженій сорочці на білосніжних простирадлах, зачаровуючи підписників поглядом.

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Користувачі мережі, у свою чергу, відзначили ніжність і жіночність знімка. Вони порівняли співачку з дорогоцінним рідкісним металом, яким хочуть володіти більшість, але не всім він доступний. Сама ж зірка вирішила ніяк не коментувати кадр.

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