Наталя Могилевська вразила несподіваною зміною іміджу: фотофакт

Українська співачка Наталя Могилевська часто вражає своїх шанувальників змінами зовнішності. Цього разу зірка вирішила кардинально змінити зачіску. Дивіться, що з цього вийшло.

Так, Наталя Могилевська показала на свіжому фото в Instagram результати зміни образу. 43-річна артистка постала перед своїми підписниками з пишними афрокудрями. Образ красуня доповнила також яскраво-червоною пов'язкою на голові з великим бантом. Наталя задоволено посміхається на камеру і явно задоволена своїм новим іміджем.

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"Починається ...", – інтригуюче прокоментувала знімки Могилевська.

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