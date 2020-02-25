Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Євробачення

Наталя Могилевська вразила несподіваною зміною іміджу: фотофакт

  • 44
Наталя Могилевська - фото 1
Наталя Могилевська / instagram

Українська співачка Наталя Могилевська часто вражає своїх шанувальників змінами зовнішності. Цього разу зірка вирішила кардинально змінити зачіску. Дивіться, що з цього вийшло.

Так, Наталя Могилевська показала на свіжому фото в Instagram результати зміни образу. 43-річна артистка постала перед своїми підписниками з пишними афрокудрями. Образ красуня доповнила також яскраво-червоною пов'язкою на голові з великим бантом. Наталя задоволено посміхається на камеру і явно задоволена своїм новим іміджем.

І ще: Настя Каменських завела мережу грайливими танцями

"Починається ...", – інтригуюче прокоментувала знімки Могилевська.

Читайте також: Українська Кардашян зняла бікіні і показала геть усе

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Історія успіху компанії BlackBerry: найцікавіше про виробника легендарних телефонів
  • Вчора, 11:00
  • 542
Дівчина тижня: розкута екзотична модель Ія Дульсінея, яка показує себе у всій красі (18+)
  • 23 лютого, 19:25
  • 987
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2122849
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз