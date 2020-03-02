Тіна Кароль спантеличила мережу круглим животиком

Співачка Тіна Кароль виступила на весняному концерті. Шанувальники у захваті!

Українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників відео, на якому помітний кругленький живіт. Так, вона позувала в незвичайній сукні, яка підкреслила її фігуру.

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Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories. У такому вбранні Кароль виступила на "Великому весняному концерті».

Відзначимо, що чутки про роман Тіни Кароль і Дана Балана тривають вже кілька років. Так, артисти постійно фліртують і підігрівають розмови про це.

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