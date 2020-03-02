Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Тіна Кароль спантеличила мережу круглим животиком

  • 35
Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Співачка Тіна Кароль виступила на весняному концерті. Шанувальники у захваті!

Українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників відео, на якому помітний кругленький живіт. Так, вона позувала в незвичайній сукні, яка підкреслила її фігуру.

І ще: У халаті на голе тіло: спокуслива Тіна Кароль розбурхала мережу знімком без білизни

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories. У такому вбранні Кароль виступила на "Великому весняному концерті».

Відзначимо, що чутки про роман Тіни Кароль і Дана Балана тривають вже кілька років. Так, артисти постійно фліртують і підігрівають розмови про це.

Читайте також: Голос країни 10 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як підготувати смартфон до продажу: покрокова інструкція від успішного продавця
  • 27 лютого, 14:14
  • 320
10 суто українських приказок, які ви говорите неправильно
  • 26 лютого, 10:00
  • 1922
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2136338
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз