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Млосна Астаф'єва показала, як треба святкувати День закоханих

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Астаф'єва - фото 1
Астаф'єва / instagram

Співачка Даша Астаф'єва показала спекотне постільне фото. Шанувальники у захваті!

Популярна українська співачка і акторка Даша Астаф'єва тішить публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram.

І ще: Соня Плакидюк показала спокусливе мокре фото разом з Дашею Астаф'євою

У День закоханих, 14 лютого, зіркова красуня виклала в мережу спекотне фото у ліжку, на якому позує в пікантному образі.

Як видно, Даша в одній тільки білизні, на ній сексуальний червоний ліфчик. Зірка лежить на подушках і ніби повільно прокидається. Її волосся скуйовджене, а на обличчі немає макіяжу. Поруч на ліжку лежить розкішний букет і подарунок. У підписі до світлини Астаф'єва написала: "Люблю @kosichkina & @zakhodyakin і @khlebniy до першого горня кави і назад! Сніданки в ліжко наше все!".

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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