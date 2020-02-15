Наречена Зінченка Влада Седан зізналася, що знайшла нове кохання

Влада Седан зробила неочікувану заяву. Шанувальники спантеличені.

Як відомо, наречена відомого півзахисника збірної України і легіонера Манчестер Сіті Олександра Зінченко Влада активно веде Instagram-сторінку та радує фанатів різноманітними фотографіями, а іноді й відеороликами.

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Цього разу знаменитість вирішила тонко підколоти свого нареченого та оприлюднила фотографію, на якій вона в рожевій сукні та сандалях на фоні пальм тримає малюка. Окрім цього, під світлиною дівчина написала, що це її нове кохання, і попросила Зінченка пробачити їй.

"Найсолодший хлопчик у світі. Я знову знайшла кохання. Вибач, Олександр Зінченко", – написала вона. Варто зауважити, що фанатам така фотографія сподобалася: всього за день вони поставили більше 30 тисяч лайків.

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