Тіна Кароль розбурхала мережу пишним бюстом у відвертому вбранні

Українська поп-діва Тіна Кароль завжди підбирає такі образи, від яких перехоплює подих. Цього разу зірка покрасувалася у черговому ефектному наряді, який уже оцінили підписники артистки в Instagram.

Так, незмінна ведуча голдруму на шоу Танці з зірками Тіна Кароль, приголомшила телеглядачів проєкту та шанувальників у соцмережах своїм вбранням для випуску програми.

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Співачка поділилася звабливими знімками, на яких вона позує у платті від знаменитого дизайнера. Облягаюче вбрання з відвертим декольте відмінно підкреслило відмінну фігуру, шикарний бюст та усі спокусливі вигини зірки. Біле плаття співачки виграшно виглядає на червоному тлі.

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