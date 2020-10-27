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Тіна Кароль розбурхала мережу пишним бюстом у відвертому вбранні

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Українська поп-діва Тіна Кароль завжди підбирає такі образи, від яких перехоплює подих. Цього разу зірка покрасувалася у черговому ефектному наряді, який уже оцінили підписники артистки в Instagram.

Так, незмінна ведуча голдруму на шоу Танці з зірками Тіна Кароль, приголомшила телеглядачів проєкту та шанувальників у соцмережах своїм вбранням для випуску програми.

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Співачка поділилася звабливими знімками, на яких вона позує у платті від знаменитого дизайнера. Облягаюче вбрання з відвертим декольте відмінно підкреслило відмінну фігуру, шикарний бюст та усі спокусливі вигини зірки. Біле плаття співачки виграшно виглядає на червоному тлі.

Тіна Кароль розбурхала мережу пишним бюстом у відвертому вбранні - фото 432201

Тіна Кароль розбурхала мережу пишним бюстом у відвертому вбранні - фото 432202

Тіна Кароль розбурхала мережу пишним бюстом у відвертому вбранні - фото 432203

Тіна Кароль розбурхала мережу пишним бюстом у відвертому вбранні - фото 432204

Тіна Кароль розбурхала мережу пишним бюстом у відвертому вбранні - фото 432205

Тіна Кароль розбурхала мережу пишним бюстом у відвертому вбранні - фото 432206

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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