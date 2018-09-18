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Тіна Кароль показала ніжне фото у мереживному бюст'є

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Шанувальники не шкодували компліментів для Тіни - фото 1
Шанувальники не шкодували компліментів для Тіни / Pinterest

Українська співачка Тіна Кароль позувала у мереживному бюст'є з декольте.

На своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль поділилася чорно-білими знімками, на яких позує в мереживній білизні. "Повітря" і "Ніжність", – так підписала знаменитість нові фото.

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Шанувальники не шкодували компліментів, зазначивши, що вони зачаровані красою Тіни. "Хіба це законно бути такою ідеальною", "Чарує своєю красою і глибиною душі. Ніжність найкрасивіша", "Як на мене, це ніжність з нотками грайливості", "Цей погляд , я потонула в ньому , – захоплювалися вони.

Українська співачка Тіна Кароль позувала у мереживному бюст'є з декольте - фото 276863
Українська співачка Тіна Кароль позувала у мереживному бюст'є з декольте

Нещодавно Тіна Кароль, в рамках всеукраїнського туру "Інтонації", відіграла концерт в Києві. Для свого виступу зірка вибрала елегантне вбрання від Fannie Schiavoni – подовжений червоний жакет з металевою вставкою, а також легінси з латексу в тон.

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