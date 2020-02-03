Тіна Кароль показала чуттєвий знімок, від якого мурашки по тілу

Українська поп-діва Тіна Кароль вразила своїх шанувальників неймовірно пристрасним знімком, який розкрив всю її жіночність і природну красу. Ти точно оціниш!

Тіна Кароль часто радує і дивує водночас своїх шанувальників шикарними знімками. На кожному з них вона виглядає дивовижно. Складно переоцінити її жіночність і природну красу.

І ще: Голос країни 10 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Так, зірка на своїй сторінці в Instagram поділилася новим знімком, який оформлений в чорно-білому кольорі. Тіна позує, лежачи на спині, закинувши руки за голову. На ній одягнена тільки чорна футболка. Обличчя артистки прикрашає стриманий макіяж.

Співачка вирішила залишити такий знімок без підпису. Але ось підписники красуні не змогли пройти повз і буквально засипали співачку компліментами.

Читайте також: Що замовляють знаменитості: в McDonald's показали меню світових зірок