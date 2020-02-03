Голос країни 10 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Третій випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 2 лютого 2020 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників потрапив у шоу під час третього ефіру "сліпих" прослуховувань!

Голос країни повернувся! 2 лютого на каналі 1+1 показали третій випуск нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

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Зазначимо, що у Голосі країни 10 "сліпі прослуховування" проходять традиційно: тренери, сидячи в червоних кріслах спиною до сцени, оцінюють винятково голос кожного учасника. Натиснувши кнопку, тренер розвертає своє крісло до вокаліста, тим самим запрошуючи стати учасником своєї команди. Уже другий рік поспіль у проєкті працює кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників.

Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 3 випуск

Віталій Окс — "Lovely":

Євген Анішко — "Despacito":

Уляна Малиняк — "Світанок":

Сюй ЧуаньЮн — "Не твоя війна":

Руслан Опанасенко — "Искала":

Володимир Ідіатуллін — "Demons":

Ольга Баландюх — "Rise like a phoenix":

Індіра Єдільбаєва — "Мелодія":

Катерина Степура — "Don’t kill my vibes":

Наталія Потапенко — "Hit the road, Jack":

Анна Боршовська — "Always remember us this way":

Владислав Семьонов — "Dancing on my own":

Руслана Калашникова — "Верше":

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