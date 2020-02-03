Що замовляють знаменитості: в McDonald's показали меню світових зірок

Популярна міжнародна мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's показала стандартні замовлення знаменитостей. Відповідний ролик із замовленнями з'явився в соцмережах компанії.

Представники McDonald's запевняють, що всі замовлення реальні, якщо не брати до уваги кетчуп для графа Дракули. Так, світська левиця Кім Кардашян та її чоловік Каньє Вест обожнюють бігмак, чікен-нагетси, картоплю фрі, соуси барбекю, молочні коктейлі, пиріжок та мед.

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Крім того, в ролику можна побачити, що обирає у фастфуді актриса Вупі Голдберг і що замовив би Гай Юлій Цезар. Також згадуються меню Ромео і Джульєтти і героя коміксів Fables Великий сірий вовк.

Everyone has an order. May we take yours?



And yes, all featured orders are the person’s actual go-to order. Except Dracula. We made that one up. pic.twitter.com/rO6MjFUywU — McDonald's (@McDonalds) January 31, 2020

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