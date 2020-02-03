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Що замовляють знаменитості: в McDonald's показали меню світових зірок

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Що замовляють знаменитості: в McDonald's показали меню світових зірок - фото 1

Популярна міжнародна мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's показала стандартні замовлення знаменитостей. Відповідний ролик із замовленнями з'явився в соцмережах компанії.

Представники McDonald's запевняють, що всі замовлення реальні, якщо не брати до уваги кетчуп для графа Дракули. Так, світська левиця Кім Кардашян та її чоловік Каньє Вест обожнюють бігмак, чікен-нагетси, картоплю фрі, соуси барбекю, молочні коктейлі, пиріжок та мед.

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Крім того, в ролику можна побачити, що обирає у фастфуді актриса Вупі Голдберг і що замовив би Гай Юлій Цезар. Також згадуються меню Ромео і Джульєтти і героя коміксів Fables Великий сірий вовк.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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