Голос країни: ТОП 20 найкращих виступів в історії шоу за версією Потапа

Репер, продюсер і тренер "Голосу країни" Олексій Потапенко (Потап) назвав свою двадцятку найкращих виступів в історії проєкту. Дивіться і насолоджуйтесь!

У рейтинг Потапа ввійшли не тільки виступи з "Голосу країни", а й потужні номери з шоу "Голос.Діти". Зокрема, у добірці ви побачите як учасниць дитячої версії проєкту Данелію Тулєшову і Варвару Кошову, так і вже відомих зірок Анну Корсун (MARUV) і Тетяну Решетняк (TAYANNA).

5 місце

Віра Кекелія – "Ой ти, Грицю"

4 місце

MONATIK, Данелія Тулєшова, Ніно Басілая – "Мудрые деревья"

3 місце

Вероніка Коваленко – "Тает лёд"

2 місце

Варвара Кошова, Єва Аш, Талі Купер – "Маленькая девочка"

1 місце

Карина Столаба, Олександр Зазарашвілі, Время и Стекло – "Люди, як кораблі"

ТОП-20 виступів Голосу країни за версією Потапа

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