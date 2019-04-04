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Тіна Кароль і Бумбокс – Безодня: слухайте новий хіт українських зірок
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Бумбокс об'єднався з Тіною Кароль для створення потужної пісні "Безодня" українською мовою. Насолоджуйтесь глибоким текстом та чудовим виконанням!
Відомий український гурт Бумбокс здивував несподіваною співпрацею зі співачкою Тіною Кароль, яка зараз займає тренерське крісло у шоу "Голос". Разом музиканти створили україномовний хіт "Безодня", викликавши справжній захват у шанувальників.
І ще: Політичний срач словами українських хітів 90-х
Автором музики і слів новинки став Андрій Хливнюк. Уже ввечері лірична пісня отримає кліп!
А поки що зацініть:
Тіна Кароль і Бумбокс – Безодня: слухати пісню онлайн:
Текст і слова пісні "БЕЗОДНЯ"
Руками, вустами, волоссям, плечима
Мовчанням, словами, думками, очима
Однакові різні, ми рівні сьогодні
Між нами півкроку, між нами безодня
Маленька сховалася в темряві лячно, лячно
Я все відчуваю, я всю тебе бачу
І ковдрою теплою, кожухом стану
Якщо ти попросиш, як не перестанеш
Вустами, світлинами, текстами, снами
Не передати, що діється з нами
І знаю, як часом буває самотньо
До тебе півкроку, до тебе безодня
Якби докричався, якби ти почула
Навшпиньки, навпомацки, навпіл лечу я
Скажи, чи нам з іншими буде так само
Руками, плечима, волоссям, вустами
Тебе, тебе
Я там посеред ночі кличуть
Тебе, тебе
Не продам і не позичу
Тебе, тебе
Скелею із солі стану
Але, але
Наш світ під три чорти несеться
Як вибуху хвиля
Як річкою крига
Нехай шкереберть все це
І догори дригом
Твій голос прямісінько
Тебе
Тебе посеред ночі кличу
Тебе
Не продам і не позичу
Тебе
Скелею із солі стану
Але, але
Віритимемо в останню
Віритимемо в останнє
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