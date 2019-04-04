Пчела Майя: Олег Винник випустив новий веселий кліп в образі Зорро

Олег Винник випустив яскравий кліп на пісню Пчела Майя, у якому перетворився у справжнього співочого Зорро. Дивіться веселе відео та зацініть текст на Радіо МАКСИМУМ!

Популярний український співак Олег Винник, який з легкістю підкорює серця більшості жінок країни, презентував новий хіт Пчела Майя та незвичайний кліп на нього. Барвисте відео показує розваги дівчинки з уявними і не дуже друзями.

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"Відчайдушний", "Сам вдома", "Маска Зорро" – в ному кліпі Винника. Режисер Олена Вінярська та продюсер Олександр Горбенко органічно поєднали кілька всесвітньо відомих екранних історій в одну, показавши власний цікавий сюжет", – йдеться в описі відео.

Готові побачити Олега Винника в образі Зорро, хороброго гітариста та просто чоловіка на коні?

Дивитися онлайн новий кліп Олег Винник – Пчела Майя:

Текст і слова пісні Пчела Майя

Все в доме в цветах, даже шкатулка.

С цветочными принтами туфли и сумка.

Рисуешь цветы, хиты напевая,

Цветочными нотами всех обнимая.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

С цветами беседуешь тихо, без шума.

Цветы идеальные слаще лукума.

Лелеешь цветы, о свадьбе мечтая,

С цветами в руках ты молодая.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

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