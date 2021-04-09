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Під час зйомок шоу у Тіни Кароль розстебнулося плаття: курйозне відео
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Українська поп-діва Тіна Кароль потрапила у казусну ситуацію під час шостого ефіру шоу зіркових пародій Ліпсінк Батл. Відео з'явилося в Instagram 1+1.
Так, як видно з кадрів, у співачки розстебнувся верх сукні, але Тіна Кароль не розгубилася і вчасно схопила плаття і сховалася за стійку. Співведучий співачки, Потап пожартував, що це все через те, що учасник шоу Євген Кот показав свій прес. Артистка сприйняла ситуацію з гумором і голосно розсміялася.
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"Воу-воу, це буде дійсно гарячий епізод "Ліпсінк Батла", – йдеться у підписі до ролика.
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