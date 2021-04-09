Під час зйомок шоу у Тіни Кароль розстебнулося плаття: курйозне відео

Українська поп-діва Тіна Кароль потрапила у казусну ситуацію під час шостого ефіру шоу зіркових пародій Ліпсінк Батл. Відео з'явилося в Instagram 1+1.

Так, як видно з кадрів, у співачки розстебнувся верх сукні, але Тіна Кароль не розгубилася і вчасно схопила плаття і сховалася за стійку. Співведучий співачки, Потап пожартував, що це все через те, що учасник шоу Євген Кот показав свій прес. Артистка сприйняла ситуацію з гумором і голосно розсміялася.

І ще: alyona alyona роздягнулася для нової голої пародії: пікантні фото (18+)

"Воу-воу, це буде дійсно гарячий епізод "Ліпсінк Батла", – йдеться у підписі до ролика.

Читайте також: Ірина Шейк розбурхала мережу фото у голому комбінезоні: 18+