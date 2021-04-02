Тіна Кароль – КРАСИВО: слухайте новий альбом співачки

Українська поп-діва Тіна Кароль випустила новий альбом під назвою "Красиво". Він складається з семи пісень, більшість з яких фанати співачки почули вперше.

Свіжий збірник пісень Тіна Кароль презентувала на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото обкладинки альбому. На ній артистка позувала лежачи на підлозі в ефектному білому платті.

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Довгоочікувана прем'єра! Насолоджуйся альбомом "Красиво". Дякую всім і кожному, що надихали мене. Дякую команді за гарну реалізацію, – прокоментувала співачка.

Крім того, зірка повідомила, що новий альбом можна вже прослухати у вільному доступі на всіх стрімінгових платформах.

До альбому "Красиво" увійшли сім пісень

Девочка

Хороший парень

Бегу

Любовники

Скандал

Красиво

Это любовь

Тіна Кароль – красиво: слухайте онлайн новий альбом співачки

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