Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Тіна Кароль – КРАСИВО: слухайте новий альбом співачки

  • 40
Тіна Кароль випустила новий альбом - фото 1
Тіна Кароль випустила новий альбом / instagram

Українська поп-діва Тіна Кароль випустила новий альбом під назвою "Красиво". Він складається з семи пісень, більшість з яких фанати співачки почули вперше.

Свіжий збірник пісень Тіна Кароль презентувала на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото обкладинки альбому. На ній артистка позувала лежачи на підлозі в ефектному білому платті.

І ще: DOROFEEVA презентувала свій перший мініальбом: слухати онлайн

Довгоочікувана прем'єра! Насолоджуйся альбомом "Красиво". Дякую всім і кожному, що надихали мене. Дякую команді за гарну реалізацію, – прокоментувала співачка.

Крім того, зірка повідомила, що новий альбом можна вже прослухати у вільному доступі на всіх стрімінгових платформах.

До альбому "Красиво" увійшли сім пісень

  • Девочка
  • Хороший парень
  • Бегу
  • Любовники
  • Скандал
  • Красиво
  • Это любовь
Тіна Кароль – красиво: слухайте онлайн новий альбом співачки

Слухайте також: Нові пісні березня: плейлист найгарячіших хітів тижня

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини