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Тіна Кароль дозволила собі те, на що раніше не наважувалась: огляд зіркових Instagram
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
Вам сподобається: Гарячі спокусниці: Настя Каменських, Тіна Кароль і Оля Цибульська розбурхали мережу
Українська поп-діва Тіна Кароль вирішила не приховувати своє розкішне тіло за сукнями, викладаючи у мережу світлини, на яких вона позує у відвертому вбранні. Цього разу співачка постала у коротесеньких білих шортах і топі, який ледь-ледь прикриває живіт. "Це надто красиво" – написав один із її прихильників. І ми не можемо з ним не погодитися. Насолоджуйтесь і ви розкішною Тіною Кароль!
Чорна пантера Наомі Кемпбелл цього тижня теж вирішила вражати своїх підписників сповна. Топ-модель світового рівня знялась практично оголеною у підземці. Світлини настільки розбурхали мережу, що Наомі не залишалося нічого іншого, ніж викласти ще кілька гарячих фото!
Нікіта Добринін, якого ви всі добре пам'ятаєте завдяки головній ролі у проекті "Холостяк", виклав теж не менш провокативне фото. Телеведучий на світлині прикривається ковдрою, хизуючись своїм сталевим пресом, у той момент, коли Дарія – переможниця шоу – тримає його за руку. Сам же Нікіта зізнається, що спокійно може не спати цілу ніч або прокинутися о сьомій ранку, аби приготувати коханій сніданок.
Давно ми не згадували про Віталія Козловського і це не дивно, адже співак не вельми активно тішить своїх підписників свіжими фото. Зараз Віталік активно подорожує, викладаючи з мандрів світлини. На одній із них він замислено сидить на сходах у Сен-Тропе. До слова, підписниці досі не розуміють "як такий красунчик може бути один".
Українська топ-модель Алла Костромічова теж не проти трішки розігріти своїх фанатів. Красуня виклала чарівне фото з відпочинку, яке відразу ж назбирало не одну сотню компліментів. До слова, 30 серпня стартує новий сезон шоу "Топ-модель по-українськи", в якому Алла, уже традиційно, буде ведучою. Ще один спойлер: цього разу за звання переможця будуть боротися лише дівчата ;)
Ще одна красуня, яка не лінується хизуватися своїми формами, – Настя Каменських. Популярна співачка зізнається, що саме впевненість у собі дозволяє їй здійснювати мрії. Втім, вона також наголосила, що вміння полюбити себе – надзвичайно складна робота. Цілком погоджуємось з Настею!
Цього тижня ми просто не могли оминути увагою неймовірну голлівудську актрису Ніколь Кідман. Зірка зараз відпочиває на Сицилії, яку вважає одним із найкращих місць на землі. А ми не втомлюємось нагадувати про вихід нового сезону серіалу "Велика маленька брехня". Гайда дивитися, якщо ви досі цього не зробили!
Нам здається, що співачка Ciara виглядає спокусливо не лише у купальниках або вечірніх сукнях, а й у військовій формі. Власне цим фото красуня привітала Сполучені Штати з Днем незалежності. P.S. рекомендуємо дивитися це фото під її трек "Work" ;)
Загадкова і таємнича. Саша з гурту KAZKA не перестає тішити своїх фанів новими світлинами в Instagram. Цього разу вона виклала кадр зі зйомок, а підписала вона його так: "Танцюй мій Бог... ніби камер нема". Не складно здогадатися, що вона натякає на роботу над кліпом на пісню "Сама". Уже хочемо побачити результат!
TARABAROVA знайшла на своєму телефоні світлину, яку вона ще не викладала та вирішила таки показати її світу. Під цим же постом вона спитала, чи подобається її підписникам світлина. Прихильники Світлани зізналися, що виглядає вона в цьому костюмі надзвичайно сексуально, хоч були і ті, хто розкритикував шорти, які, на думку коментаторів, не личать співачці. А вам подобається такий образ зірки?
Наостанок залишимо вам легке та вітряне фото Олі Цибульської, яка, до слова, свій вікенд проводить у культурній столиці України – Львові.
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