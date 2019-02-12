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Тіна Кароль без макіяжу здивувала зовнішнім виглядом

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Артистка на новому фото відображена у стильному світлому вбранні - фото 1
Артистка на новому фото відображена у стильному світлому вбранні / Единственная

У мережі з'явилося фото 34-річної співачки Тіни Кароль без макіяжу. Знімок був опублікований на фан-сторінці в Instagram.

Фотографія набрала тисячі лайків і багато коментарів, присвячених природній красі знаменитості.

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На знімку артистка відображена у світлому вбранні: білих брюках, светрі кольору слонової кістки і кросівках в тон. Поруч з нею на знімку зображений інший артист: Девід Аксельроду (Вадим Ткаченко – справжнє ім'я виконавця). "Тіночка, ти красуня!", "Ви дуже красива ненафарбована", "Тіна, ви дуже красива", –прокоментували в мережі.

У мережі активно обговорюють передбачувану симпатію Дана Балана до Тіни Кароль. Багато хто вважає, що між зоряними тренерами пробігла іскра. Про теплі стосунки артистів натякнув і головний продюсер шоу Володимир Завадюк.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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