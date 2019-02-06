Ідеальна жінка: як виглядає Тіна Кароль поза сценою

У мережі з'явилось звичайне фото популярної української співачки Тіни Кароль без розкішної зачіски, сукні та макіяжу. Фанати у захваті сприйняли буденний образ зірки.

На фан-сторінці 34-річної співачки Тіни Кароль з'явилось її фото поза шоу та концертами, на якому зірка саме працює на студії. На знімку можна побачити, що українка у спортивному вбранні і без косметики та укладки. Натомість, на сцені Тіна вражає своїми ефектними образами. Однак такий простий вигляд припав до душі прихильникам, які засипали зірку коментарями, відзначивши, що вона виглядає чудово і на неї приємно дивитись.

Відзначимо, що зараз Кароль займає суддівське крісло у шоу "Голос країни", яке виходить щонеділі.

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