Оля Полякова повеселила фанатів жорстким жартом над Тіною Кароль

Відома українська співачка Оля Полякова повеселила своїх шанувальників незвичайним колажем. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що спочатку на фото позували актори з фільму "Свінгери 2": Даша Астаф'єва, Михайло Кукуюк і Оля Полякова. Однак шанувальники співачки, мабуть, вирішили трохи пожартувати і наклали на фото спочатку обличчя Тіни Кароль, а потім і Потапа – замість бличчя Михайла Кукуюк.

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Полякова опублікувала саморобні колажі, кумедно підписавши: "Народ, ваші фотожаби мене порвали", – йдеться у коментарі.

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