На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Time назвав найкращі винаходи 2019 року
-
- 21
Журнал Time назвав 100 найкращих винаходів 2019 року. До нього увійшли розробки з різних сфер, які зробили наш світ кращим, розумнішим або просто веселішим.
Для зручності всі винаходи розбили на кілька категорій: рішення для осіб з обмеженими можливостями, доповнена і віртуальна реальність, краса, будинок, здоров'я, спорт, побутова техніка, дизайн, освіта, розваги, експерименти, їжа та напої, комп'ютерні ігри, медицина, виховання дітей, продуктивність, стиль, екологічність, суспільне благо, засоби пересування й інше.
І ще: Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
Розробки для списку вибирали редактори і кореспонденти журналу Time з усього світу. При включенні того чи іншого продукту в список керувалися такими критеріями, як оригінальність, креативність, вплив, амбіції й ефективність. Як наголошується на сайті видання, винаходи розміщені в списку у довільному порядку.
Ось одні з найцікавіших гаджетів цього року:
Окуляри MyEye ізраїльського стартапу OrCam, які можуть говорити. Пристрій, що складається з маленької камери, спеціального корпусу, схожого на смартфон, і навушників, допомагає читати і впізнавати обличчя знайомих при порушеннях зору.
Матрац з рідинним охолодженням Pod від Eight Sleep. Поролоновий матрац має кілька вбудованих каналів з рідиною, які можуть охолоджуватися до -55 градусів і нагріватися до +115 градусів. Рідина з різною температурою незалежно циркулює по обидва боки ліжка та може зігрівати одного й охолоджувати іншого одночасно.
MIDI-клавіатура з підсвічуванням клавіш Lumi від Roli. Контролер оснащений незалежним регульованим підсвічуванням для кожної клавіші, що спрощує навчання грі на інструменті. Він також може розширюватися з'єднанням декількох клавіатур разом.
Сканер бактерій PathSpot. Пристрій визначає наявність хвороботворних бактерій за 3 секунди і записує всі результати в єдину базу.
Робот-доглядальниця Stevie. Апарат, розроблений інженерами Трініті-коледжу Дубліна, призначений для догляду за літніми і людьми з обмеженими фізичними можливостями.
Оболонка для фруктів і овочів Apeel від однойменного каліфорнійського стартапу. Тонке покриття з м'якоті, шкірки і насіння інших фруктів і овочів, яке дозволяє плодам вдвічі довше залишатися свіжими і не забруднює довкілля.
Розумна секс-іграшка для жінок Osé. Пристрій дозволяє отримати змішаний оргазм, який досягається шляхом одночасної внутрішньої і зовнішньої стимуляції.
Повний перелік винаходів можна подивитися тут.
Читайте також: Журналу TIME назвав найкращий екологічний винахід людства у 2019 році
-
18:01Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму
-
17:50Найкращі кліпи десятиліття за версією IndieWire
-
17:42Mitsubishi L200 з тріском провалив краштест, отримавши нуль зірок
-
17:20Названі способи поліпшити кровообіг взимку
-
17:13Розминку перед бігом робити не потрібно, і ось чому
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:54Вагітна модель plus size Ешлі Грем повністю роздяглася
-
16:42Time назвав найкращі винаходи 2019 року
-
16:32Різдвяна реклама Apple зворушила користувачів мережі
-
16:26Помилки, які ви робите в супермаркетах
-
16:15Цікаві нові серіали 2019, які варто переглянути у грудні
-
15:52Напівоголена дружина Морозюка показала інтимне фото
-
15:32Астронавт NASA зняла нічний Лондон з МКС: ефектне фото
-
15:25Rozetka заблокувала українця, який розкритикував Чорну п'ятницю
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:51Оля Полякова повторила образ Кім Кардашян: занадто сексуально
-
14:43Суперкар McLaren потрапив у ДТП, не покидаючи автосалон: фотофакт
-
14:25Як купувати менше одягу: 7 практичних порад, які заощадять твої гроші
-
14:12Apple пасе задніх: рейтинг лідерів мобільного ринку у 2019 році
-
13:55Науковці вперше створили "найхолоднішу" молекулу у Всесвіті
-
13:37Чорна п'ятниця 2019 в Україні: які знижки будуть в інтернет-магазинах
-
13:19Дівчина станцювала запальний танець у київському метро: веселе відео
-
12:55Поліція Дубая закупить Tesla Cybertruck для патрулювання туристичних районів
-
12:40Ліга Європи: які шанси має Динамо на плей-офф після фіаско в матчі з Мальме
-
12:24Названо найкращі країни Європи для комфортного життя
-
18:01Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму
-
16:15Цікаві нові серіали 2019, які варто переглянути у грудні
-
14:25Як купувати менше одягу: 7 практичних порад, які заощадять твої гроші
-
12:00ТЕСТ: Яку найдивнішу річ ти купиш на Чорну П'ятницю?
-
10:10Важливо для водіїв: як виїхати з пухкого снігу
-
08:16KAZKA – Палала: слухайте новий хіт гурту, текст пісні
-
07:33Звичні речі, які не можна робити у космосі
- 28 листопада
-
22:53Зведи її з розуму: 5 видів сексу, які обожнює кожна жінка
-
19:42Індонезія заохочуватиме туристів незвичайним масажем: чоловіки оцінять
-
17:42Експерти назвали Tesla Cybertruck небезпечним для водіння, і ось чому
-
16:164 нові фантастичні серіали про космос, які ви могли пропустити
-
14:2110 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
-
13:40Яка температура в салоні машини є найбільш комфортною для водія
-
09:32Названа найпопулярніша різдвяна пісня: її знають усі
-
07:13Учені розповіли, про що свідчать селфі зі спортзалу
- 27 листопада
-
21:53Як збільшити тривалість сексу: 6 порад для справжнього чоловіка
-
19:45Візьміть на озброєння ці 5 дієвих способів швидко заснути
-
17:37Як пережити Чорну п'ятницю без шкоди для здоров'я та гаманця: поради Супрун
-
14:52Чорна п'ятниця 2019: смартфони та гаджети, які можна купити з максимальною економією
-
12:15Найкращі серіали про кохання, які вийшли у 2019 році
-
10:00До уваги водіїв: як завести авто в мороз, якщо підсів акумулятор
-
07:32Корисні осінні ідеї для вашого столу
-
00:45Манчестер Сіті – Шахтар: відео голів і огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
- 26 листопада
-
21:30Манчестер Сіті – Шахтар онлайн ▶ дивитись трансляцію матчу ЛЧ
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)