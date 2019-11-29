Time назвав найкращі винаходи 2019 року

Журнал Time назвав 100 найкращих винаходів 2019 року. До нього увійшли розробки з різних сфер, які зробили наш світ кращим, розумнішим або просто веселішим.

Для зручності всі винаходи розбили на кілька категорій: рішення для осіб з обмеженими можливостями, доповнена і віртуальна реальність, краса, будинок, здоров'я, спорт, побутова техніка, дизайн, освіта, розваги, експерименти, їжа та напої, комп'ютерні ігри, медицина, виховання дітей, продуктивність, стиль, екологічність, суспільне благо, засоби пересування й інше.

І ще: Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття

Розробки для списку вибирали редактори і кореспонденти журналу Time з усього світу. При включенні того чи іншого продукту в список керувалися такими критеріями, як оригінальність, креативність, вплив, амбіції й ефективність. Як наголошується на сайті видання, винаходи розміщені в списку у довільному порядку.

Ось одні з найцікавіших гаджетів цього року:

Окуляри MyEye ізраїльського стартапу OrCam, які можуть говорити. Пристрій, що складається з маленької камери, спеціального корпусу, схожого на смартфон, і навушників, допомагає читати і впізнавати обличчя знайомих при порушеннях зору.

Матрац з рідинним охолодженням Pod від Eight Sleep. Поролоновий матрац має кілька вбудованих каналів з рідиною, які можуть охолоджуватися до -55 градусів і нагріватися до +115 градусів. Рідина з різною температурою незалежно циркулює по обидва боки ліжка та може зігрівати одного й охолоджувати іншого одночасно.

MIDI-клавіатура з підсвічуванням клавіш Lumi від Roli. Контролер оснащений незалежним регульованим підсвічуванням для кожної клавіші, що спрощує навчання грі на інструменті. Він також може розширюватися з'єднанням декількох клавіатур разом.

Сканер бактерій PathSpot. Пристрій визначає наявність хвороботворних бактерій за 3 секунди і записує всі результати в єдину базу.

Робот-доглядальниця Stevie. Апарат, розроблений інженерами Трініті-коледжу Дубліна, призначений для догляду за літніми і людьми з обмеженими фізичними можливостями.

Оболонка для фруктів і овочів Apeel від однойменного каліфорнійського стартапу. Тонке покриття з м'якоті, шкірки і насіння інших фруктів і овочів, яке дозволяє плодам вдвічі довше залишатися свіжими і не забруднює довкілля.

Розумна секс-іграшка для жінок Osé. Пристрій дозволяє отримати змішаний оргазм, який досягається шляхом одночасної внутрішньої і зовнішньої стимуляції.

Повний перелік винаходів можна подивитися тут.

Читайте також: Журналу TIME назвав найкращий екологічний винахід людства у 2019 році