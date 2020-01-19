Тім Кук показав, як знімали серіал Маленька Америка

Генеральний директор Apple Тім Кук поділився у твіттері коротким роликом про процес створення серіалу "Маленька Америка", який вийшов на Apple TV + 17 січня.

Кожен епізод "Маленької Америки" заснований на реальній історії іммігрантів, взятої з журналу Epic Magazine.

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У ролику під назвою "Всередині маленької Америки" творці шоу Кумейл Нанджіані і Емілі Гордон розповіли про те, що спонукало їх на створення цього серіалу.

When you add up every ambitious dreamer, every daring creator, every impatient striver searching for a better life, you get the story of America. Apple is committed to sharing stories like those in our new series, Little America — stories that matter. pic.twitter.com/9x2bTEad2v — Tim Cook (@tim_cook) January 18, 2020

Серіал "Маленька Америка" вже отримав безліч позитивних відгуків від критиків, які вважають його найкращим шоу на Apple TV + на сьогодні.

Нагадаємо, що раніше сервіс Apple TV+ отримав свою першу номінацію на кінопремію "Вибір критиків" менш ніж через два місяці після запуску платформи. Нагороду йому приніс популярний серіал "Ранкове шоу" з Різ Візерспун та Дженніфер Еністон у головних ролях.

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