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Apple TV+ уперше номінований на кінопремію за серіал Ранкове шоу

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Ранкове шоу отримало першу премію - фото 1
Ранкове шоу отримало першу премію

Сервіс Apple TV+ отримав свою першу номінацію на кінопремію "Вибір критиків" менш ніж через два місяці після запуску платформи. Нагороду йому приніс популярний серіал "Ранкове шоу" з Різ Візерспун та Дженніфер Еністон у головних ролях.

Асоціація кінокритиків висунула актора Біллі Крудапа з "Ранкового шоу" в номінації "Кращий актор другого плану в драматичних серіалах", в якій також номіновані Пітер Дінклейдж з "Гра престолів" і Асанте Блек з серіалу "Це ми".

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Видання Deadline зазначає, що для Apple це хороше досягнення, адже Netflix знадобилося кілька років для отримання своєї першої номінації.

У цьому році компанія Netflix висунула свої фільми і серіали у 61 номінації кінопремії "Вибір критиків". При цьому в 14 з них представлений фільм Мартіна Скорсезе "Ірландець".

Стосовно "Ранкового шоу", то у ньому знялися Різ Візерспун, Дженніфер Еністон і Стів Карелл, а також Біллі Крудап і Gugu Mbatha-Raw. За сюжетом, відомого телеведучого ранкового шоу Мітча (Стів Карелл) звинувачують в сексуальних домаганнях і звільняють з роботи. Його колега Алекс (Еністон) переживає зрив. Водночас продюсери шоу придивляються до заміни Мітча, репортеркою Бредлі (Візерспун), яка має намір не тільки змінити стан справ у студії, але і змістити Алекс.

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Джерело: Engadget
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