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війна

"Оберіть мову, якою ви хочете, щоб вас послали": Остапчук до Путіна та Лукашенка

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Остапчук натякнув, куди Путіну і Лукашенку потрібно йти - фото 1
Остапчук натякнув, куди Путіну і Лукашенку потрібно йти

У цей непростий для усіх час потрібно зберігати розум холодним, серце гарячим, а також не забувати про почуття гумору. Так, телеведучий і шоумен Володимир Остапчук вирішив зняти коротенький ролик, у якому нагадав, куди Путіну та Лукашенку потрібно йти.

На своєму інстаграмі Володимир Остапчук виклав коротке відео. У ньому він дикторським тоном імітує автовідповідач української армії.

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Ви додзвонилися в українську армію. Лукашенко і Путін, оберіть мову, якою ви хочете, щоб вас послали нах*й. Українська – натисни 1. Русский – нажми 2. English – press 3, – сказав він.

Під відео уже з'явилося безліч коментарів. Підписники шоумена кажуть, що саме там цим двом і місце.

  • "Всіма мовами – натисніть 0";
  • "Тільки туди їм і дорога";
  • "Як солодко це чути";
  • "Обожнюю! Ми обов'язково переможемо";
  • "Красень! Українському роду нема переводу";
  • "Це просто шикарно! Слава Україні!";
  • "Хоч щось змусило усміхнутися сьогодні".

У цьому ж напрямку раніше російських військових послав журналіст Дмитро Гордон. В ефірі телеканалу "Дождь" він не добирав слова, висловлюючись у сторону армії країни-агресорки.

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