Тільки у купальнику: Емілі Ратажковскі показала свій різдвяний рай

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову викликала обговорення у мережі через свою любов до купальників.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі встигає не лише активно працювати над своєю кар'єрою, а й наповнює профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 21 млн користувачів, і це не дивно, адже дівчина зовсім не має комплексів щодо свого тіла.

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Цього разу красуня показала, як виглядає її різдвяний рай. Зважаючи на фото, то для Емілі ідеальною зимовою казкою є спекотний пляж та звабливі купальники.

Гортайте галерею:

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