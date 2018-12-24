Спокуслива Ратажковскі показала апетитну фігуру на пляжі

Популярна модель Емілі Ратажковскі потішила шанувальників новими звабливими кадрами з відпочинку.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі не лише займається своєю кар'єрою, а й активно заповнює профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 21 млн користувачів. І це не дивно, адже дівчина зовсім не соромиться демонструвати свою струнку фігуру.

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Це підтверджують і недавні фото зірки у купальниках власної лінійки, які ідеально виглядають на Емілі.

instagram.com/emrata

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