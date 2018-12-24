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Сінді Кроуфорд показала, як готується до Різдва

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Як Сінді Кроуфорд готується до Різдва - фото 1
Як Сінді Кроуфорд готується до Різдва / instagram.com/cindycrawford

Відома модель Сінді Кроуфорд потішила прихильників кадрами з підготовки до різдвяних свят.

52-річна американська супермодель та акторка Сінді Кроуфорд встигає не лише активно займатись кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там красуня ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок та звичайних буднів. Тому не дивно, що за Сінді стежать понад 3,8 млн користувачів.

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Зважаючи на святкову пору, модель також активно готується до Різдва, чим ділиться з прихильниками. Вона вже встигла показати ялинку та весело розповісти, як пакує подарунки в останній момент. Це знайомо кожному!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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