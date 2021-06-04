Тільда Свінтон та інші зірки просять владу Італії захистити Венецію від туристів

Британський рок-музикант Мік Джаггер і актриса Тільда ​​Свінтон приєдналися до відкритого листа італійській владі. У ньому артисти, котрі часто приїжджають до Венеції, закликають захистити місто від надмірного потоку туристів.

Збір підписів ініціював президент Фонду венеціанської спадщини Тото Бергамо. Його також підтримали режисер Френсіс Форд Коппола, художник Аніш Капур, директор Музею витончених мистецтв у Х'юстоні Гері Тінтероу і ще 16 діячів культури. Про це повідомляє The Guardian.

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Приводом для листа стала новина про те, що у червні повз площу Святого Марка пропливе круїзне судно MSC Orchestra. Небайдужі венеціанці вважають, що корабель може зачепити та пошкодити історичні будівлі.

У своєму зверненні артисти просять владу країни прийняти спеціальний закон, який захищав би місто і його лагуни. Фонд венеціанської спадщини пропонує до розгляду 10 конкретних заходів, серед яких – завершення робіт з захисту міста від повеней, заборону на вихід круїзних кораблів з лагуни й обмеження числа туристів.

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