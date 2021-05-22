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Французький вуличний художник створив оптичну ілюзію з Ейфелевою вежею

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Оптичну ілюзію зробив художник JR - фото 1
Оптичну ілюзію зробив художник JR

Французький вуличний художник JR створив інсталяцію поруч з Ейфелевою вежею. Він наклеїв на землю і паркан біля підніжжя вежі чорно-білі фотошпалери із зображенням скель, для того, щоб створити ілюзію того, що споруда витає над ущелиною.

Коли відвідувач підходить і стає у певне місце, арт-інсталяція та сама Ейфелева вежа збігаються одна з одною, створюючи оптичну ілюзію. Світлини зі своїм творінням виклав художник JR в інстаграмі.

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Користувачі соціальних мереж уже встигли оцінити роботу художника й опублікували велику кількість знімків з інсталяцією.

JR уже створював схожу роботу. Він зруйнував стіну палаццо Строцці епохи Ренесансу, де зараз розташовується Флорентійська художня галерея, за допомогою оптичної ілюзії.

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