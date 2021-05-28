Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Як безпечно подорожувати літаком під час пандемії COVID-19: 5 дієвих порад

  • 2
Ці поради допоможуть безпечно подорожувати літаком - фото 1
Ці поради допоможуть безпечно подорожувати літаком

Світ малими, але впевненими кроками повертається до звичного ритму. І вже цього року подорожі не стають чимось екзотичним, а також недоступним. Але варто бути максимально обережним, щоб мандрівка не стала причиною інфікування COVID-19. Розповідаємо, як цього уникнути.

До вашої уваги 5 порад, які допоможуть безпечно подорожувати під час пандемії COVID-19. Ними поділився портал The Health Site.

Це цікаво: Яка країна першою у світі зніме карантинні обмеження

1. Подвійні маски. Чергова хвиля коронавірусу супроводжується важчими, з точки зору заразності, штамами. Для протидії їм експерти рекомендують носити відразу 2 маски на обличчі. Американські вчені з'ясували, що подвійна маска знижує ймовірність інфікування COVID-19 на цілих 95%.

2. Дезінфекція багажу. В політ краще вирушати з найменшою кількістю валіз і сумок, які слід очищати дезінфікуючими серветками. Не забувайте ретельно обробляти ручки та дно валізи. Якими б стерильними валізи не були спочатку, потрапивши у багажний розподільник аеропорту вони стикнуться з багатьма іншими предметами та людьми.

Як безпечно подорожувати літаком під час пандемії COVID-19: 5 дієвих порад - фото 461254

3. Місце біля вікна. Якщо ви займете місце біля ілюмінатора, то це забезпечить додатковий захист через менший вплив і рухливість людей поруч. А це значить, що зіткнень з ними також буде менше. Сидячі біля вікна люди фактично вдвічі скорочують число тих, хто перебуває від них на двометровій відстані. А ось місце біля проходу вважається найнебезпечнішим.

4. Правильний одяг. В умовах коронавірусу краще ретельніше закривати своє тіло, і спортивні костюми для цього відмінно підходять. Не забувайте носити окуляри, які закривають очі, уникайте відкритого взуття на зразок пляжних тапочок, використовуйте шкарпетки.

5. Дистанція і гігієна. У літаку краще користуватися своєю пляшкою з водою. Звичайно, в салоні складно дотримуватися соціальної дистанції, але якщо така можливість з'являється, нею не варто нехтувати. Двері у туалет спробуйте відкривати ліктем, а не руками, частіше використовуйте антисептики.

Як безпечно подорожувати літаком під час пандемії COVID-19: 5 дієвих порад - фото 461255

Прислухайтеся до цих порад, щоб кожна ваша подорож була максимально безпечною. Бережіть себе та своїх близьких!

Читайте також: У Чорногорії туристи зможуть безплатно здати ПЛР-тест: як це працює

пропозиції партнерів
Новини