Як безпечно подорожувати літаком під час пандемії COVID-19: 5 дієвих порад

Світ малими, але впевненими кроками повертається до звичного ритму. І вже цього року подорожі не стають чимось екзотичним, а також недоступним. Але варто бути максимально обережним, щоб мандрівка не стала причиною інфікування COVID-19. Розповідаємо, як цього уникнути.

До вашої уваги 5 порад, які допоможуть безпечно подорожувати під час пандемії COVID-19. Ними поділився портал The Health Site.

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1. Подвійні маски. Чергова хвиля коронавірусу супроводжується важчими, з точки зору заразності, штамами. Для протидії їм експерти рекомендують носити відразу 2 маски на обличчі. Американські вчені з'ясували, що подвійна маска знижує ймовірність інфікування COVID-19 на цілих 95%.

2. Дезінфекція багажу. В політ краще вирушати з найменшою кількістю валіз і сумок, які слід очищати дезінфікуючими серветками. Не забувайте ретельно обробляти ручки та дно валізи. Якими б стерильними валізи не були спочатку, потрапивши у багажний розподільник аеропорту вони стикнуться з багатьма іншими предметами та людьми.

3. Місце біля вікна. Якщо ви займете місце біля ілюмінатора, то це забезпечить додатковий захист через менший вплив і рухливість людей поруч. А це значить, що зіткнень з ними також буде менше. Сидячі біля вікна люди фактично вдвічі скорочують число тих, хто перебуває від них на двометровій відстані. А ось місце біля проходу вважається найнебезпечнішим.

4. Правильний одяг. В умовах коронавірусу краще ретельніше закривати своє тіло, і спортивні костюми для цього відмінно підходять. Не забувайте носити окуляри, які закривають очі, уникайте відкритого взуття на зразок пляжних тапочок, використовуйте шкарпетки.

5. Дистанція і гігієна. У літаку краще користуватися своєю пляшкою з водою. Звичайно, в салоні складно дотримуватися соціальної дистанції, але якщо така можливість з'являється, нею не варто нехтувати. Двері у туалет спробуйте відкривати ліктем, а не руками, частіше використовуйте антисептики.

Прислухайтеся до цих порад, щоб кожна ваша подорож була максимально безпечною. Бережіть себе та своїх близьких!

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