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Міжнародний день краси: Вгадай конкурсні титули цих краль!

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титули красунь - фото 1
титули красунь

Щорічно 9 вересня у світі відзначають День краси. З нагоди цього свята традиційно влаштовують конкурси краси, а ми пропонуємо тобі вгадати титули красунь за фото. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Ці кралі брали участь у різних конкурсах краси. Їх оцінювали компетентні члени журі, які й нагородили учасниць тими титулами, якими вони зараз пишаються! Твоє завдання обрати з переліку найвідповідніше звання для красуні з фото.

ТЕСТ: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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