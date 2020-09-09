Міжнародний день краси: Вгадай конкурсні титули цих краль!

Щорічно 9 вересня у світі відзначають День краси. З нагоди цього свята традиційно влаштовують конкурси краси, а ми пропонуємо тобі вгадати титули красунь за фото. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Ці кралі брали участь у різних конкурсах краси. Їх оцінювали компетентні члени журі, які й нагородили учасниць тими титулами, якими вони зараз пишаються! Твоє завдання обрати з переліку найвідповідніше звання для красуні з фото.

ТЕСТ: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх