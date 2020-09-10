Так виглядають наймодніші джинси осіннього сезону

Джинси дуже красномовно демонструють, наскільки ви відірвані від світу або, навпаки, йдете в такт з модою. Звичайно, це не стосується вічних і невмирущих моделей. Подивіться на джинси, які восени 2020 стануть найпопулярнішими!

У сезоні осінь-зима 2020-2021 на вершину модного Олімпу проклали собі шлях зручні моделі прямого і вільного силуету: вони приєдналися до джинсів кльош, які вже кілька сезонів збирають овації і продовжують радувати модників.

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Якщо ви стежите за модою, то мали б помітити, що за останні кілька років штани з високою посадкою і широкими штанинами можна зустріти частіше, ніж вузькі скіні. Тому цілком логічно, що серед хітів жіночих джинсів осінь-зима 2020-2021 з'явилися так звані "батькові джинси", або "джинси тата".

Відзначимо, вони офіційно з'явилися як явище у 2009 – тоді в американських ЗМІ так стали називати безформні чоловічі джинси з високою талією. Але не просто називати, а з глузуванням. І не останню роль в популяризації цього тренду зіграв тоді президент США Барак Обама, який з'явився на публіці в батькових джинсах.

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