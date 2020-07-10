Alyona Alyona зізналася, чому наважилася на схуднення

Співачка Alyona Alyona поділилася з шанувальниками несподіваною новиною: вона хоче схуднути.

Українська реперка Alyona Alyona активно веде Instagram, радуючи шанувальників свіжими фото і відео. Нещодавно знаменитість здивувала українців раптовим зізнанням: красуня, яка відома не тільки своїм талантом, але і відсутністю комплексів з приводу пишних форм, вирішила схуднути.

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Так, артистка виставила яскравий кадр в спортивних лосинах і футболці, а на шиї у неї висіло відразу кілька сантиметрових стрічок.

Олена пояснила, чому пішла на такий крок, 15 червня після дня народження дівчина глянула на ваги і засмутилася: на них були 127,5 кілограма. Мета виконавиці схуднути за рік на 29 кілограмів і для цього вона вже підшукала собі хороших дієтолога і фітнес-тренера. Зірка зазначила, що вже через місяць може похвалитися першими результатами.

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