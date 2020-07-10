Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Alyona Alyona зізналася, чому наважилася на схуднення

  • 23
Alyona Alyona - фото 1
Alyona Alyona / instagram

Співачка Alyona Alyona поділилася з шанувальниками несподіваною новиною: вона хоче схуднути.

Українська реперка Alyona Alyona активно веде Instagram, радуючи шанувальників свіжими фото і відео. Нещодавно знаменитість здивувала українців раптовим зізнанням: красуня, яка відома не тільки своїм талантом, але і відсутністю комплексів з приводу пишних форм, вирішила схуднути.

І ще: Найпишніша модель у світі вперше приміряла стрінги: відверте відео

Так, артистка виставила яскравий кадр в спортивних лосинах і футболці, а на шиї у неї висіло відразу кілька сантиметрових стрічок.

Олена пояснила, чому пішла на такий крок, 15 червня після дня народження дівчина глянула на ваги і засмутилася: на них були 127,5 кілограма. Мета виконавиці схуднути за рік на 29 кілограмів і для цього вона вже підшукала собі хороших дієтолога і фітнес-тренера. Зірка зазначила, що вже через місяць може похвалитися першими результатами.

Це цікаво: Як змінилася гаряча австралійка Міранда Керр: фото 18+

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
  • 03 липня, 15:05
  • 582
Відпочинок в Україні: 5 небанальних місць, які зачарують своєю красою
  • 08 липня, 15:08
  • 265
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2425145
Загрузка...
Новини