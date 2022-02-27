"Ти наймогутніший у світі народ", – заплаканий Олександр Усик звернувся до українців

Боксер Олександр Усик відомий своїми неоднозначними заявами. Але мусимо віддати йому належне, адже зараз на свою кількамільйонну аудиторію він розставив усі крапки над "і". Зауважимо, що серед його підписників багато росіян, які вірять у пропаганду.

Якщо ж обійтися без лірики, то на своєму інстаграмі Олександр Усик виклав відеозвернення. У ньому він говорив як до українців, так і до росіян.

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Дорогий народе України, я хочу звернутися до тебе саме зараз. Ти наймогутніший у світі народ. Я дуже пишаюся, що я – українець. Я хочу вам всім сказати "Дякую". Ви – сила!, – наголосив спортсмен.

Дивіться відеозвернення Олександра Усика:

Потім він перейшов на російську мову, щоб його зрозуміли підписники з країни-агресорки, яка веде війну з Україною.

"А тепер я хочу сказати, щоб мене зрозуміли інші. Ви воюєте не з нашою владою. Ви воюєте не з нашою армією. Ви воюєте з народом. Це наша земля. Ми тут вдома. І не ми до вас прийшли. Нас не потрібно звільняти. Нас не потрібно звільняти, ми самі себе звільнимо", – наголосив він.

Олександр Усик у своєму відеозверненні був дуже і дуже лагідним. Чого не скажеш про журналіста Дмитра Гордона. В ефірі телеканалу "Дождь" він вилаяв російських військових і послав їх у тому напрямку, який зараз надзвичайно актуальний для усіх без винятку московитів.

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