"П****йте звідси": Дмитро Гордон звернувся до російської армії

Ми, звичайно ж, підозрювали, що Дмитро Гордон – бандерівець, але не настільки. В ефірі телеканалу Дождь український журналіст послав російську армію у тому самому напрямку, на який усіх окупантів шлють уже кілька днів.

Дмитро Гордон був запрошеним гостем у програму "Тут і зараз" на телеканалі Дождь. У включенні він мав би коментувати ситуацію в Україні, але вирішив взяти ситуацію під свій контроль.

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Один з користувачів мережі виклав уривок його включення, звук якого режисери вимушено припинили. Але, як то кажуть, з пісні слів не викинеш. Тож ловіть пряму мову:

Я хочу сказати російській армії: п****йте н***й звідси, й***ні п****аси. Вас ніхто не чекає, – наголосив він.

Після цього журналіст продовжив лаятися, але режисери уже вимкнули звук. Перелякана журналістка почала панікувати та звертатися до Дмитра Гордона. Мовляв, телеканал не може собі дозволити матюки в ефірі. І що, на жаль, доведеться цей шматок вирізати.

"Дмитре, я вас прошу. Просто за законом нам не можна транслювати матюки в ефірі", – казала вона.

Дивіться відео з включенням Дмитра Гордона, обережно 18+:

Думаємо, ніхто не сперечатиметься зі словами Дмитра Гордона. Хоча, мусимо зізнатися, кілька місяців тому нам і на думку не спало, що ми це писатимемо. Війна об'єднала абсолютно усіх українців, з усіх куточків світу та довела, що нас не здолати.

Пам'ятайте, усе буде Україна, рашистський окупант впаде, а імперія карлика загине разом з ним. Слава Україні!

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