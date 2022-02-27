"Пишаюся своєю країною!": Андрій Шевченко намагається організувати допомогу з Лондона

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко вийшов на мітинг на Трафальгарській площі у Лондоні, присвячений подіям в Україні.

Андрій Шевченко зараз у Лондоні, але його родичі – під Києвом. Про це розповів сам ексфутболіст у коментарі ТСН.

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Я зараз у Лондоні на Трафальгарській площі. Тут зібралася велика кількість людей. Ви чуєте, мабуть, мітингувальники кричать: "Героям слава!". Тут дуже сильна підтримка з боку англійців та всього світу. Думаю, для України – це зараз найголовніше

Фото: сторінка Андрія Шевченка у фейсбуці

"Мої мама та сестра під Києвом, все нормально, але те, що відбувається – це жах. Я хочу сказати слова підтримки та подяки, сказати нашій українській доблесній армії, президенту, нашим людям, які сьогодні захищають нашу країну, відстоюють наші інтереси та роблять усе для того, щоб ми вистояли", – розповів Шевченко.

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